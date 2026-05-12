Киев угрожал сорвать Парад Победы 9 Мая в Москве. Украинская сторона готовила громкую провокацию, но внезапно отказалась от нее буквально за сутки до праздника. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал, что могло повлиять на отказ от первоначальных планов.
«Не думаю, что просто сработало увещевание Трампа, недобитков из европарламента, и наши мирные инициативы. Что-то в Киев передали из России. С большим приветом. И это было настолько убедительно, что киевские плутократы переполошились», — заявил военкор.
По словам Стешина, Киеву могли передать цели ударов российских ракет за сутки до 9 Мая. Военкор предполагает, что Россия через американскую сторону предупредила украинское руководство о возможном ответном ударе.
«Предположу, что наши подготовили ядерный удар зарядами ограниченной мощности по каким-то важным целям на Украине, в случае атаки на Красную площадь. И сообщили это Украине, но не напрямую, а скорее всего, через США», — отметил Стешин.
Чтобы показать серьезность намерений, накануне парада Россия провела испытательный пуск тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат». По мнению Стешина, это стало холодным душем для Киева и окончательно сорвало планы устроить «бандеродрон-шоу» в День Победы.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео запуска новейшей российской ракеты.