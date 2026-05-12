Ермак в суде отверг обвинения в легализации денег

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг все обвинения в легализации денег на элитном строительстве под Киевом. Заявление прозвучало во вторник в Высшем антикоррупционном суде Украины, где решается вопрос о мере пресечения.
«Я отрицаю все обвинения против меня», — сказал Ермак. Его комментарий транслировал украинский телеканал «Общественное».
Заседание продолжится в среду. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко уже заявил, что ведомство будет просить для Ермака арест. В качестве альтернативы обвинение предлагает залог в размере 4,1 миллиона долларов.
Напомним, в понедельник САП предъявила Ермаку обвинения по делу о строительстве элитных резиденций. По версии следствия, он участвовал в организованной группе, легализовавшей 460 миллионов гривен.