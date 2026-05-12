В США пересчитали стоимость войны с Ираном

Это на $4 млрд больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Тогда финансовый директор Пентагона Джулс Херст заявил, что война обошлась Вашингтону приблизительно в $25 млрд.
Минобороны США не стало уточнять, что оно учитывало при подсчете стоимости войны. Как отмечает Reuters, в марте источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что за первые шесть дней военных действий Вашингтон потратил не менее $11 млрд.
В начала апреля Financial Times сообщила, что военная кампания США против Ирана ежедневно обходится Вашингтону в сотни миллионов долларов. По оценке старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) и бывшего высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона Элейн Маккаскер, за пять недель США потратили на операцию от $22,3 млрд до $31 млрд.
В 2024 году военные расходы США составили $968,4 млрд.
