В США пересчитали стоимость войны с Ираном

Источник: РБК

США потратили уже $29 млрд на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Это на $4 млрд больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Тогда финансовый директор Пентагона Джулс Херст заявил, что война обошлась Вашингтону приблизительно в $25 млрд.

Минобороны США не стало уточнять, что оно учитывало при подсчете стоимости войны. Как отмечает Reuters, в марте источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что за первые шесть дней военных действий Вашингтон потратил не менее $11 млрд.

В начала апреля Financial Times сообщила, что военная кампания США против Ирана ежедневно обходится Вашингтону в сотни миллионов долларов. По оценке старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) и бывшего высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона Элейн Маккаскер, за пять недель США потратили на операцию от $22,3 млрд до $31 млрд.

В 2024 году военные расходы США составили $968,4 млрд.

