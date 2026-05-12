Учительница Путина Вера Гуревич раскрыла, каким он был в школе

Учительница Путина заявила, что он был самым сильным мальчиком в школе.

Источник: Комсомольская правда

92-летняя Вера Гуревич, школьная учительница президента РФ Владимира Путина, в комментарии Первому каналу рассказала, что он был самым сильным мальчиком в школе, никто бы не посмел с ним конфликтовать.

«Он всегда был сильным. Я бы даже сказала, пожалуй, во всей нашей школе он был самым сильным мальчишкой. Никто бы с ним никогда не посмел связываться», — сказала педагог.

По ее словам, отец будущего главы государства Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал своего сына. Он был очень требователен, взыскателен и никогда не хотел видеть его в детстве где-то позади, а всегда хотел только впереди, подчеркнула Гуревич.

Как писал сайт KP.RU, также школьная учительница российского лидера заметила, что Владимир Путин с ранних лет отличался живым умом и быстрым, конкретным мышлением. По ее словам, уже в возрасте 11−13 лет он рассуждал по-взрослому и поддерживал серьезные разговоры на разные темы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично предложил и подготовил культурную программу в Москве для своей первой учительницы Веры Гуревич.

