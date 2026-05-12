Пит Хегсет опроверг слухи о дефиците боеприпасов в США после Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что сообщения о дефиците американских боеприпасов и ракет после конфликта с Ираном преувеличены.
Выступая перед комитетом по ассигнованиям палаты представителей, он отметил, что власти контролируют ситуацию с вооружением.
«Проблема с боеприпасами была безрассудно преувеличена. Мы точно знаем, что у нас есть, и у нас достаточно того, что нам нужно», — приводит слова министра издание Guardian.
Он также подчеркнул, что Пентагон «прекрасно осведомлён обо всех этих нюансах».