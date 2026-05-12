Слишком дорого: генерал Гринкевич предостерег ЕС от создания своей армии

Создание в Европе оборонных структур, действующих параллельно с НАТО, экономически нецелесообразно и неэффективно, заявил журналистам в Вильнюсе главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. По его словам, попытки сформировать независимую руководящую систему приведут лишь к дублированию существующих механизмов альянса.
«НАТО является основанием безопасности Европы. Полагать, что можно было бы создать руководящую структуру, параллельную той, которая существует в альянсе, означает дублирование. Это было бы дорого, этого не нужно. Поэтому важно опираться на архитектуру НАТО», — подчеркнул генерал.
Гринкевич отметил, что в настоящее время взаимодействие между Брюсселем и Североатлантическим альянсом достигло высокого уровня интеграции, который он назвал «никогда прежде не бывшим таким крепким». Генерал убежден, что организации успешно дополняют друг друга и развиваются в верном направлении.
Американский военачальник также добавил, что Евросоюзу следует сосредоточиться на оптимизации военных расходов в рамках уже существующей инфраструктуры. «Сотрудничество НАТО и ЕС в сфере оборонных приобретений могло бы уменьшить их стоимость», — заключил Гринкевич, призвав европейских партнеров к дальнейшему укреплению связей под эгидой альянса вместо разработки автономных планов по обеспечению безопасности.