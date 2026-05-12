Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слишком дорого: генерал Гринкевич предостерег ЕС от создания своей армии

Создание в Европе оборонных структур, действующих параллельно с НАТО, экономически нецелесообразно и неэффективно, заявил журналистам в Вильнюсе главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Создание в Европе оборонных структур, действующих параллельно с НАТО, экономически нецелесообразно и неэффективно, заявил журналистам в Вильнюсе главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. По его словам, попытки сформировать независимую руководящую систему приведут лишь к дублированию существующих механизмов альянса.

«НАТО является основанием безопасности Европы. Полагать, что можно было бы создать руководящую структуру, параллельную той, которая существует в альянсе, означает дублирование. Это было бы дорого, этого не нужно. Поэтому важно опираться на архитектуру НАТО», — подчеркнул генерал.

Гринкевич отметил, что в настоящее время взаимодействие между Брюсселем и Североатлантическим альянсом достигло высокого уровня интеграции, который он назвал «никогда прежде не бывшим таким крепким». Генерал убежден, что организации успешно дополняют друг друга и развиваются в верном направлении.

Американский военачальник также добавил, что Евросоюзу следует сосредоточиться на оптимизации военных расходов в рамках уже существующей инфраструктуры. «Сотрудничество НАТО и ЕС в сфере оборонных приобретений могло бы уменьшить их стоимость», — заключил Гринкевич, призвав европейских партнеров к дальнейшему укреплению связей под эгидой альянса вместо разработки автономных планов по обеспечению безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше