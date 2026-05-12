Хегсет: США еще не потратили 400 миллионов долларов, выделенные Украине

Хегсет: США еще не потратили $400 млн, выделенные конгрессом на оружие Украине.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. США все еще не потратили 400 миллионов долларов, выделенных американским конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году, признал шеф Пентагона Пит Хегсет.

В ходе слушаний в сенате США Хегсету задали вопрос, когда американское военное ведомство предоставит законодателям план расходования указанных средств, заложенных в действующем бюджете Пентагона.

«Из офиса министра обороны было выделено 400 миллионов (долларов) на укрепление европейского потенциала. Мы будем работать с Европейским командованием с целью убедиться, что они потратят эти средства надлежащим образом и в соответствии с планом», — ответил Хегсет.

Он также прокомментировал продажи американского оружия НАТО по программе PURL для последующей передачи Киеву, заявив, что поставки вооружений продолжаются при поступлении денег от союзников Вашингтона.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявлял, что не получал от Пентагона план распределения 400 миллионов долларов на оружие для Украины.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. С начала года делегации России и Украины при участии СШАпровели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17—18 февраля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше