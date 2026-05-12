Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два сотрудника РЖД пострадали при ударе БПЛА по вокзалу в Брянской области

Два сотрудника РЖД получили ранения при ударе беспилотников ВСУ по городу Унеча в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Два сотрудника РЖД получили ранения при ударе беспилотников ВСУ по городу Унеча в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Как уточнил глава региона, БПЛА «Дартс» ударили по городскому железнодорожному вокзалу. Обоих пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил господин Богомаз.

Сегодня вечером брянский губернатор также сообщал об ударе дрона по движущемуся автомобилю в селе Кистер. Ранен мирный житель. Позднее он отчитывался о пяти сбитых над регионом БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше