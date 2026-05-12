Зачем нужен был пуск «Сармата»: Баранец раскрыл главный смысл

Баранец назвал пуск «Сармата» напоминанием Западу о мощи ядерного меча России.

Источник: Комсомольская правда

Россия успешно испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец рассказал, что этот пуск стал не только технической проверкой, но и важным сигналом для Запада.

«Здесь — не только технический, но и актуальный военно-политический смысл. Еще раз напомнить тем, кто собирается напасть на Россию (Европа) о мощи и длине нашего главного ядерного меча», — подчеркнул Баранец.

Полковник подчеркнул, что такие испытания проводятся регулярно, но в нынешней военно-политической обстановке они приобретают особое значение. «Сармат» остается одним из самых мощных и современных элементов российской ядерной силы.

«Сармат» — она из самых «свежих» наших МБР. И хотя ее много раз испытывали до приема на вооружение, еще один пуск не помешает для уверенности в ее надежности", — заключил обозреватель.

Напомним, испытания прошли 12 мая в 11:15. Командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении всех задач.