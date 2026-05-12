Путин провел встречу с главой Минэкономразвития Решетниковым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым во вторник, 12 мая. Рабочая встреча главы государства и министра состоялась в Кремле.
Уточняется, что министр передал главе государства подробный отчет о макроэкономических показателях страны за последние несколько лет, включая статистику по ВВП.
Как сообщил Решетников, несмотря на отрицательную динамику российской экономики, реальные доходы населения страны продолжает расти. Также отмечается увеличение заработной платы в России.
