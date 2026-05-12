Австрия заявила о нарушении воздушного пространства самолетами ВВС США

Австрия поднимала в воздух самолеты быстрого реагирования из-за возможного нарушения воздушного пространства со стороны ВВС США, сообщило Минобороны страны.

Источник: РБК

Австрия поднимала в воздух самолеты быстрого реагирования из-за возможного нарушения воздушного пространства со стороны ВВС США, сообщило Минобороны страны.

Предполагаемыми нарушителями оказались самолеты, идентифицированные как PC-12/U-28A (разведывательные самолеты, в основном используются для тактической воздушной разведки, гумпомощи и транспортировки спецназа).

«Приоритет А: активация и развертывание Eurofighter в связи с пролетом двух американских самолетов PC-12 в 12:31 дня», — написал в понедельник представитель ведомства Михаэль Бауэр на странице в X.

Как пишет швейцарская газета 20minuten, в воскресенье два таких самолета пролетели над горным хребтом Тотес-Гебирге в Верхней Австрии без необходимого разрешения на пролет. Австрийские истребители перехватили самолеты, вынудив их развернуться.

В начале апреля Вена отказала в разрешении на пролет американским военным самолетам, связанным с конфликтом в Иране. Комментируя это, вице-канцлер Андреас Баблер заявил, что австрийцы «не хотят иметь ничего общего с политикой хаоса», и добавил фразу «Нет войне».

«Наш нейтралитет не подлежит обсуждению и должен последовательно соблюдаться, особенно сейчас», — написал он в соцсети Х.

