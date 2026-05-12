Австрия заявила о нарушении воздушного пространства самолетами ВВС США

В начале апреля Вена отказала в разрешении на пролет американским военным самолетам, связанным с конфликтом в Иране. Комментируя это, вице-канцлер Андреас Баблер заявил, что австрийцы «не хотят иметь ничего общего с политикой хаоса», и добавил фразу «Нет войне».