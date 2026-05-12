Первая учительница Путина назвала его настоящим патриотом России

Напомним, президент пригласил 92-летнего педагога посетить Парад Победы 9 мая в Москве. После торжественных мероприятий для неё подготовили отдельную культурную программу. Владимир Путин впервые появился за рулём Aurus, чтобы лично отвезти свою первую учительницу Веру Гуревич на ужин в резиденцию. Она побывала на экскурсиях и посетила галерею Александра Шилова. После этого осталась в столице ещё на несколько дней. Жест Путина с авто привлёк внимание не только в России, но и за рубежом. Особенно тронули кадры жителей Турции. Там пользователи обсуждали поступок российского лидера, отметив его уважение к педагогу.