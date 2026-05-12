Командование 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины вынуждено переводить военнослужащих артиллерийских подразделений в штурмовые отряды для купирования кризиса на Волчанском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах, ссылаясь на анализ некрологов погибших солдат.