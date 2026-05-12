Активисты проводят митинг у гостиницы «Метрополь» в центре Москвы против антироссийской деятельности ЕС. Акция проходит в день приема ЕС по случаю «Дня Европы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Около 30 человек развернули плакаты в знак протеста против выступления посла Евросоюза с антироссийской повесткой. На транспарантах были надписи: «ЕС — колыбель нацизма!», «Старая Европа — тюрьма народов».
Активисты говорят, что Европа, финансируя Киев, только прикладывает руку к затягиванию конфликта. Митингующие принесли плакаты с карикатурами на политику ЕС.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле видят сигналы Европы о том, что альянс тоже хочет принимать участие в переговорном процессе по Украине. Однако в РФ неоднократно подчеркивали, что Брюссель не показывает стремление к действительному прекращению конфликта на Украине.