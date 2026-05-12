«Я наконец понял его план»: Дмитриев рассказал, почему Стармер уйдет последним из кабмина Британии

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитриев пошутил о том, что британский премьер обладает настоящей «суперсилой». Глава РФПИ отметил, что в определенном роде Стармер действительно уникальный персонаж. По его мнению, после отставки ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем будут делать прямо противоположное его советам. Быть всегда неправым — это суперсила, подчеркнул Дмитриев.