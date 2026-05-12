Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с иронией раскрыл, почему премьер-министр Британии Кир Стармер хочет уйти в отставку последним.
«Я наконец понял его план: он хочет уйти в отставку как настоящий капитан — когда все министры уже ушли и вокруг никого не осталось», — написал он в соцсети Х.
По словам главы РФПИ, в этом случае останется только премьер, страдающая Британия и ее более светлое будущее без Стармера.
Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитриев пошутил о том, что британский премьер обладает настоящей «суперсилой». Глава РФПИ отметил, что в определенном роде Стармер действительно уникальный персонаж. По его мнению, после отставки ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем будут делать прямо противоположное его советам. Быть всегда неправым — это суперсила, подчеркнул Дмитриев.
Тем временем на фоне проигрыша Лейбористской партии на выборах в Британии три представителя кабмина подали в отставку, не согласившись с решением премьера Стармера остаться на посту, несмотря на критику.