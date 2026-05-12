«Я сделаю все, что необходимо», — заявил американский лидер в ответ на вопрос о возможности визита в Россию до конца текущего года. «И я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной», — отметил он, добавив, что он «уже добился урегулирования восьми конфликтов».
Трамп допустил, что может в 2026 году посетить Россию
ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в 2026 году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.