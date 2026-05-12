Трамп допустил визит в Россию в этом году

Президент США Дональд Трамп на вопрос корреспондента ТАСС о приезде в Россию ответил, что допускает визит уже в 2026 году.
«Я сделаю все, что необходимо», — заявил американский лидер в ответ на вопрос о возможности визита в Россию до конца текущего года.
При этом американский лидер увязал свой визит с необходимостью завершить конфликт на Украине. По его словам, «война становится все ближе к завершению» и он считает, что в итоге удастся заключить соглашение между Россией и Украиной.
Трамп также дал погнять, что готов предпринять любые действия, необходимые для достижения мирного урегулирования.