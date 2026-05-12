Новое венгерское правительство принесло присягу

Члены правительства Венгрии, утвержденные в должности указом президента, принесли присягу.
Правительство возглавил Петер Мадьяр.
По итогам выборов, состоявшихся в Венгрии в апреле, партия «Тиса» Мадьяра получила 141 место, а альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» предыдущего премьер-министра Виктора Орбана — 52 места.
Новые власти Венгрии заявляли, что планируют строить открытые и взаимовыгодные отношения с Россией. Также они сказали, что не поддержат перспективы включить Украину в Евросоюз, пока Киев не выполнит ряд условий.
