Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что конфликт вокруг Украины очень близок к завершению.

В общении с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед своим вылетом в Китай американский лидер подчеркнул, что ситуация движется к финальной стадии урегулирования.

«Я думаю, что завершение войны на Украине уже очень близко», — заявил Трамп.

«Я сделаю все, что необходимо», — подчеркнул глава Белого дома. По словам Трампа, он уверен в достижении договоренностей между Москвой и Киевом, опираясь на свой политический опыт: «Мы придем к урегулированию между Россией и Украиной. Я уже добился урегулирования восьми конфликтов». Трамп подтвердил, что готов предпринять любые шаги для содействия мирному процессу.

Кроме этого он не исключил, что в случае урегулирования украинского конфликта сможет посетить Россию уже в этом году.

«Есть ли между вами и Путиным какая-либо договоренность о том, что Россия должна получить весь Донбасс?», — также спросил Трампа один из журналистов. Трамп ответил коротко, что такой договоренности нет.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше