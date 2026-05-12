Стерник заявил о попытках Запада разобщить РФ и страны ЦА

ТАСС сообщает со ссылкой на директора третьего департамента стран СНГ Министерство иностранных дел Российской Федерации Александра Стерника, что западные страны, по оценке российской стороны, пытаются использовать Центральную Азию для давления на Россию.
По словам дипломата, государства, составляющие основу Европейский союз, в последние годы стали серьёзным фактором региональной политики. Он заявил, что западные страны не скрывают намерения нанести России «стратегическое поражение» и, по его утверждению, действуют с аналогичными целями в отношении партнёров Москвы в Центральной Азии.
Стерник отметил, что подобная работа ведётся под формулировками о «диверсификации экономики» и «защите от внешних угроз». По его словам, предлагаемые западными странами проекты направлены на ослабление связей между Россией и государствами региона.
Представитель МИД РФ также заявил, что ни Москва, ни её партнёры в Центральной Азии не заинтересованы в подобных сценариях. Он подчеркнул, что страны региона не хотят становиться инструментом в чужой политической стратегии.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося расширения дипломатической и экономической активности западных государств в странах Центральной Азии, где в последние годы усилилось внимание к вопросам логистики, энергетики и внешнеэкономического сотрудничества.
