Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о скором завершении российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине близятся к завершению. Американская сторона, добавил господин Трамп, готова сделать все возможное для разрешения конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине близятся к завершению. Американская сторона, добавил господин Трамп, готова сделать все возможное для разрешения конфликта.

«Я думаю, что завершение войны на Украине уже очень близко», — сказал господин Трамп журналистам перед вылетом в Китай. Трансляция велась на YouTube-канале APT.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сделанные по Украине наработки указывают на скорое завершение военной операции. Называть какие-либо сроки урегулирования он счел преждевременным. 9 мая таким же прогнозом делился президент Владимир Путин, указывая, что «дело идет к завершению».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше