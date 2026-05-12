Украина и страны Европы обсуждают производство антибаллистики

Президент Владимир Зеленский заявил о формировании в Европе так называемой «антибаллистической коалиции».

Президент Владимир Зеленский заявил о формировании в Европе так называемой «антибаллистической коалиции». Соответствующее сообщение украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, речь идёт о продвижении инициативы, связанной с производством антибаллистических систем на европейской территории. Он отметил, что работа в этом направлении продолжается и стороны, по его оценке, приблизились к практическому результату.

Украинский президент также сообщил, что в обсуждении участвовали советники по национальной безопасности из 13 европейских государств, а также представитель офиса генерального секретаря НАТО.

Других подробностей о формате коалиции, её составе, возможных сроках реализации проекта и объёмах предполагаемого производства Зеленский не привёл.

Тема развития систем противоракетной и противовоздушной обороны остаётся одной из ключевых для Украины и европейских союзников на фоне продолжающегося военного конфликта и обсуждений расширения военно-технического сотрудничества между Киевом и странами Европы.

