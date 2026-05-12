Хорошая сделка: Трамп везет в Китай «иранский вопрос»

Президент США Дональд Трамп намерен использовать свой предстоящий государственный визит в Китай для обсуждения ключевых аспектов иранской проблемы.

Президент США Дональд Трамп намерен использовать свой предстоящий государственный визит в Китай для обсуждения ключевых аспектов иранской проблемы. Перед вылетом в Пекин американский лидер заявил журналистам, что рассчитывает на длительный и содержательный диалог с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Думаю, у нас будет долгий разговор об этом», — ответил Трамп на вопрос о том, что именно он планирует передать китайскому лидеру в контексте ситуации вокруг Тегерана. Президент США подчеркнул, что готов пойти на подписание мирного соглашения с Ираном исключительно на выгодных для Вашингтона условиях: «Мы заключим только хорошую сделку».

Визит Дональда Трампа в КНР запланирован на 14−15 мая. Оценивая перспективы предстоящих встреч в Пекине, глава Белого дома выразил уверенность в конструктивном характере переговоров. «Я думаю, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень увлекательная поездка. Произойдет много хорошего», — заявил американский президент.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
