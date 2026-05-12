Трамп вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Борт американского лидера вылетел с базы ВВС Эндрюс неподалеку от Вашингтона примерно в 21.37 мск. Оттуда он полетит на Аляску для дозаправки, а после направится в Пекин. В китайскую столицу Трамп, как ожидается, прибудет в среду.
Согласно расписанию президента, в четверг и пятницу у него запланированы переговоры и другие совместные мероприятия с лидером Китая. В пятницу Трамп покинет Пекин и направится обратно в Вашингтон.
Сам американский лидер в понедельник заявлял, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия, вопросы энергетики и ситуацию вокруг Ирана.
Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта — 2 апреля, однако был перенесен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.