Трамп вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вылетел из Вашингтона в Пекин, где он, как ожидается, проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Источник: Reuters

Борт американского лидера вылетел с базы ВВС Эндрюс неподалеку от Вашингтона примерно в 21.37 мск. Оттуда он полетит на Аляску для дозаправки, а после направится в Пекин. В китайскую столицу Трамп, как ожидается, прибудет в среду.

Согласно расписанию президента, в четверг и пятницу у него запланированы переговоры и другие совместные мероприятия с лидером Китая. В пятницу Трамп покинет Пекин и направится обратно в Вашингтон.

Сам американский лидер в понедельник заявлял, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия, вопросы энергетики и ситуацию вокруг Ирана.

При этом в китайском МИД отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Там также заявляли, что Китай готов расширять сотрудничество и устранять разногласия с США, вместе привнося в мир больше стабильности и определенности.

Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта — 2 апреля, однако был перенесен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше