Трамп летит к Си без Мелании: Первая леди пропустит визит в Китай

Ранее сообщалось, что Трамп не намерен снова откладывать поездку в Китай. Об этом заявлял министр финансов США Скотт Бессент. На переговоры в Китай Трамп пригласил крупных американских предпринимателей. В числе сопровождающих — глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг и ещё более десятка топ-менеджеров. Речь идёт о представителях финансового, технологического, аэрокосмического и сельскохозяйственного секторов. Их участие связывают с возможными деловыми соглашениями.