Каллас заявила о готовности мониторить со спутников перемирие на Украине

ЕС готов взять на себя спутниковый мониторинг прекращения огня в случае перемирия в Украине. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 11 мая.
«Мы продвигаем нашу работу над гарантиями безопасности ЕС для Украины, когда будет перемирие. Это включает усиление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку для мониторинга прекращения огня», — заявила Каллас.
У ЕС «есть потенциал» для диалога с Россией, заявил 12 мая глава Евросовета Антониу Кошта, подчеркнув, что обсуждает детали переговоров со странами блока. Ранее к диалогу призывали и другие политики Европы, Москва подчеркивает открытость к нему.
Ранее Кая Каллас сообщила, что в конце мая главы МИД стран ЕС обсудят темы, связанные с потенциальными переговорами с Россией.
«Мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними поговорить. И именно поэтому мы организуем встречу с министрами иностранных дел, на которой мы обсудим предложения, которые лежат на столе, чтобы решить проблемы, которые у нас есть, потому что, опять же, это проблема европейской безопасности. Нам нужны уступки и с российской стороны», — сказала она тогда.
