"Оказалась страшнее России": выяснилось, что пугает украинцев больше всего

Коррупция в высших эшелонах власти стала для украинцев более серьезной угрозой, чем продолжающийся военный конфликт. Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 54% респондентов считают коррупцию главной опасностью для будущего страны, в то время как угрозу со стороны России отметили только 39% граждан.

Социологи отмечают стремительное падение доверия к Владимиру Зеленскому: показатель его поддержки снизился с 62% до 58% всего за один месяц. Основными причинами разочарования граждан называют затягивание военных действий, невыполнение предвыборных обещаний и повсеместное воровство бюджетных средств. «Кризис легитимности наносит вред военным усилиям, что доказывает массовое уклонение от призыва и дезертирство», — пояснил изданию Responsible Statecraft социолог Владимир Ищенко, подчеркнув, что население не готово жертвовать собой ради государства, которому не доверяет.

Особое возмущение в обществе вызывают детали расследования деятельности организованной группы, в которую, по версии следствия, входили Андрей Ермак и близкий друг Зеленского Тимур Миндич.

Эксперты предупреждают, что масштабные коррупционные скандалы, связанные с «прачечной» Миндича и махинациями окружения президента, существенно подрывают шансы страны на западную интеграцию и долгосрочную внешнюю поддержку.

