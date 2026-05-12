Стало известно о секретной атаке ОАЭ на Иран, которая грозит новой войной

The Guardian сообщила о тайной атаке ОАЭ на Иран. По данным СМИ, это может привести к новой войне на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Объединенные Арабские Эмираты могли тайно нанести удар по территории Ирана во время недавнего конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет об атаке на иранский остров Лазан незадолго до объявления перемирия 7 апреля. Как утверждается, операция стала ответом на удары Ирана по объектам ОАЭ.

The Guardian отмечает, что действия Эмиратов могут привести к втягиванию стран Персидского залива в прямую войну с Тегераном, если режим прекращения огня будет сорван.

В публикации говорится, что на спутниковых снимках якобы были замечены французские истребители Mirage 2000−5F и китайские беспилотники Wing Loong, которые состоят на вооружении ОАЭ, во время операций на территории Ирана.

Кроме того, власти Кувейта сообщили о задержании четырех человек, которых связали с Корпусом стражей исламской революции. По версии кувейтской стороны, они пытались организовать атаки на острове Бубиян.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном «держится на волоске» из-за отказа Ирана идти на уступки по ядерной программе.

По данным Пентагона, расходы США на конфликт с Ираном уже достигли почти 29 миллиардов долларов.

Ранее генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что беспилотники организации оказывают серьезное давление на израильские силы.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
