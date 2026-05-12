Пентагон ещё не потратил $400 млн, заложенных Конгрессом на помощь Киеву

США до сих пор не потратили 400 миллионов долларов, которые Конгресс выделил на закупку оружия для Украины в 2026 году. Это признал шеф Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в Сенате. Сенаторы спросили, когда военное ведомство предоставит план расходования этих средств.