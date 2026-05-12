Трамп вылетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином

Борт Дональда Трампа поднялся в воздух с базы ВВС Эндрюс неподалёку от Вашингтона во вторник вечером — примерно в 21:37 по Москве. Президент США взял курс на Пекин, где его ждут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: Life.ru

По пути самолёт сделает остановку на Аляске для дозаправки и прибудет в китайскую столицу уже в среду. На четверг и пятницу у американского лидера запланированы полноценные переговоры и совместные мероприятия с китайской стороной, после чего он отправится домой.

Накануне вылета Трамп анонсировал, что обсудит с Си Цзиньпином три ключевые темы: дальнейшие поставки американского вооружения Тайваню, энергетическое сотрудничество и ситуацию вокруг Ирана. Первоначально визит должен был пройти ещё в конце марта — начале апреля, но его отложили из-за ближневосточного конфликта.

Ранее сообщалось, что администрация США пригласила ведущих предпринимателей сопровождать Дональда Трампа в его визите в Китай. В составе бизнес-десанта — глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг и ещё более десяти топ-менеджеров. Агентство уточняет, что Белый дом делает ставку на столь мощный состав, чтобы заключить с Пекином выгодные торговые соглашения и контракты на закупки.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
