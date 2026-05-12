Трамп поедет в Китай без жены

Американская телекомпания NewsNation утверждает, что в ходе скорого визита президента США Дональда Трампа в Китай его не будет сопровождать Меланья Трамп.
Трамп планировал поехать в КНР в конце марта, но затем визит был перенесен из-за эскалации ближневосточного конфликта. Позже сообщалось, что президент США посетит Пекин 13−15 мая.
В середине апреля Трамп утверждал, что в отношении КНР будет решено объявить 50-процентную пошлину в случае, если Китай будет доставлять Ирану оружие. Китайские власти отвечали, что КНР всегда придерживался осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции, а утверждения США являются «чистой выдумкой». Одновременно Китай обещал дать решительный ответ, если решение о пошлине будет принято.
21 апреля Трамп заявил, что захваченное США судно могло везти в Иран «подарок из Китая», но уточнил, что не располагает полной информацией. Китай обвинения отверг.
