Трамп поедет в Китай без жены

В середине апреля Трамп утверждал, что в отношении КНР будет решено объявить 50-процентную пошлину в случае, если Китай будет доставлять Ирану оружие. Китайские власти отвечали, что КНР всегда придерживался осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции, а утверждения США являются «чистой выдумкой». Одновременно Китай обещал дать решительный ответ, если решение о пошлине будет принято.