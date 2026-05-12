Австрия обвинила разведку США в нарушении своего воздушного пространства

Как писала швейцарская газета 20minuten, подобный инцидент произошел 10 мая в Верхней Австрии. По данным издания, два американских разведывательных самолета пролетели над горным хребтом Тотес-Гебирге без необходимого разрешения со стороны властей Австрии. Австрийские истребители перехватили самолеты, вынудив их развернуться.