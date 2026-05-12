Трамп допустил поездку в Россию в этом году

Президент США Дональд Трамп может в этом году приехать в Россию для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Китай. Трансляция велась на YouTube-канале APT.

«Это возможно», — сообщил американский президент, отвечая на вопрос о перспективах визита в Россию в этом году. Он заверил, что «сделает все, что необходимо» для достижения мирной сделки по Украине. Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт близится к завершению.

«Я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной», — отметил господин Трамп. Он напомнил, что «уже добился урегулирования восьми конфликтов».

Последняя встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоялась в августе 2025 года на Аляске. Владимир Путин в ответ пригласил его посетить Москву. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Дональда Трампа в Россию остается в силе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
