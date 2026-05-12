«Супердержавы»: Трамп заявил о ведущей роли США и Китая

Президент Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что считает США и Китай двумя мировыми супердержавами.

По словам американского лидера, именно Вашингтон и Пекин сегодня обладают статусом ключевых центров силы на международной арене. Соответствующее заявление Трамп сделал, отвечая на вопросы представителей прессы.

Других подробностей или пояснений о критериях, по которым он определил эти страны как супердержавы, президент США не привёл.

В последние годы отношения между США и Китаем остаются одним из главных факторов мировой политики и экономики. Между странами продолжается конкуренция в сфере торговли, технологий, безопасности и влияния на международные процессы.

Высказывание Трампа прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о глобальном балансе сил, роли крупнейших экономик мира и соперничестве Вашингтона и Пекина в стратегически важных регионах и отраслях.

