«Супердержавы»: Трамп заявил о ведущей роли США и Китая

Президент Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что считает США и Китай двумя мировыми супердержавами.
По словам американского лидера, именно Вашингтон и Пекин сегодня обладают статусом ключевых центров силы на международной арене. Соответствующее заявление Трамп сделал, отвечая на вопросы представителей прессы.
Других подробностей или пояснений о критериях, по которым он определил эти страны как супердержавы, президент США не привёл.
В последние годы отношения между США и Китаем остаются одним из главных факторов мировой политики и экономики. Между странами продолжается конкуренция в сфере торговли, технологий, безопасности и влияния на международные процессы.
Высказывание Трампа прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о глобальном балансе сил, роли крупнейших экономик мира и соперничестве Вашингтона и Пекина в стратегически важных регионах и отраслях.
