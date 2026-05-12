НАТО провело учения по защите Швеции с участием Украины

Швеция подавала заявку на вступление в НАТО (вместе с Финляндией) весной 2022 года и вступила в альянс в марте 2024-го, став его 32-м членом. Россия обещала принять «меры политического и военно-технического характера» в ответ на вступление Швеции в НАТО для «купирования угроз национальной безопасности».