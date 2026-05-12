НАТО провело учения по защите Швеции с участием Украины

Украинские военные приняли участие в учениях НАТО Aurora 26, в рамках которого силы альянса отработали отражение нападения «неназванной страны» на Швецию.

Источник: РБК

Украинские военные приняли участие в учениях НАТО Aurora 26, в рамках которого силы альянса отработали отражение нападения «неназванной страны» на Швецию. Об этом пишет Associated Press, его журналисты присутствовали на учениях.

Учения проводились с учетом реальной угрозы, сценарий был следующим: Швеция «находилась под угрозой со стороны неназванной страны», которая наращивала войска вдоль восточной границы альянса. В частности, остров Готланд в Балтийском море столкнулся с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия из-за диверсий. При этом Украина, не являющаяся членом НАТО консультировала военных «по вопросам применения беспилотников».

В маневрах также участвовали американские войска.

Начальник штаба обороны Швеции генерал Михаэль Классон отметил, что США — наиболее боеспособный в военном отношении союзник Европы, и «любое изменение американского присутствия» влияет на общую динамику.

Швеция подавала заявку на вступление в НАТО (вместе с Финляндией) весной 2022 года и вступила в альянс в марте 2024-го, став его 32-м членом. Россия обещала принять «меры политического и военно-технического характера» в ответ на вступление Швеции в НАТО для «купирования угроз национальной безопасности».

Президент Владимир Путин неоднократно отвергал заявления о том, что Россия планирует конфликт с НАТО и его членами — в частности, он заявлял, что нет «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного».

