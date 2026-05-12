Fars: Иран отказался вести переговоры с США без выполнения пяти условий

Иран не станет вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения ими «пяти условий укрепления доверия». Об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой на информированный источник. По информации агентства, именно эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.