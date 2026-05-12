Трамп отрицает «сделку по Донбассу»: позиция США остается туманной

Напомним, что сегодня Дональд Трамп выступил с рядом других заявлений по российско-украинскому конфликту, отметив, что ситуация «очень близка к завершению». Президент США выразил уверенность в скором достижении соглашения между Москвой и Киевом, заявив о своей готовности лично способствовать урегулированию, включая возможность визита в Россию до конца 2026 года.