Трамп отрицает «сделку по Донбассу»: позиция США остается туманной

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой перед вылетом в Китай опроверг наличие договоренностей с российским руководством о признании Донбасса частью Российской Федерации.
«Нет», — коротко ответил Трамп на вопрос журналистов о том, пришел ли он к пониманию с президентом России Владимиром Путиным о том, что Донбасс должен полностью отойти России в рамках урегулирования по Украине.
Вывод украинских войск из Донбасса является принципиальным вопросом для Кремля. В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз подтвердил, что Москва считает статус этих регионов «очевидным и не подлежащим оспариванию», а вывод из них украинских войск является одним из ключевых условий для реального мирного урегулирования.
Напомним, что сегодня Дональд Трамп выступил с рядом других заявлений по российско-украинскому конфликту, отметив, что ситуация «очень близка к завершению». Президент США выразил уверенность в скором достижении соглашения между Москвой и Киевом, заявив о своей готовности лично способствовать урегулированию, включая возможность визита в Россию до конца 2026 года.