При ударе БПЛА ранены машинист тепловоза и его помощник

Сегодня в 17:00 в результате ударов БПЛА на станции Унеча Брянской травмы получили машинист и помощник машиниста области. В результате происшествия также был поврежден тепловоз, сообщила пресс-служба МЖД.
На месте им оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. В настоящее время движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме.
В этот же день ВСУ атаковали село Борщово в Брянской Области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавшего госпитализировали. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Российские подразделения ПВО с 9:00 до 17:00 мск 12 мая сбили 40 украинских беспилотников над шестью российскими регионами.
