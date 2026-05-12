Тегеран поставил ультиматум Вашингтону перед вторым раундом диалога

По данным собеседника агентства, среди условий — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, отмена санкций, разблокировка замороженных иранских средств, компенсация ущерба от войны и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Источник утверждает, что выполнение этих требований необходимо для создания «минимального уровня доверия» между сторонами.
Как отмечает Fars, Тегеран через пакистанских посредников заявил, что морская блокада портов после объявления перемирия укрепила мнение иранской стороны о том, что США нельзя доверять. Собеседник агентства также указал, что предложение США из 14 пунктов было «полностью односторонним» и не отвечало интересам Ирана.
Перемирие между США и Ираном действует с начала апреля. Стороны обменялись предложениями по урегулированию конфликта, однако переговоры зашли в тупик. 10 мая президент США Дональд Трамп назвал мирный план Тегерана неприемлемым. По данным источников Axios, господин Трамп обсудит с советниками возобновление боевых действий. В Иране допустили, что в случае начала атак будут обогащать уран до 90%.