Тегеран поставил ультиматум Вашингтону перед вторым раундом диалога

Иран не будет участвовать во втором раунде переговоров с США, пока Вашингтон не выполнит «пять условий укрепления доверия». Об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой на информированный источник. Как уточняет агентство, эти требования были направлены Тегераном в ответ на американский план, состоящий из 14 пунктов.

Источник: РИА "Новости"

По данным собеседника агентства, среди условий — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, отмена санкций, разблокировка замороженных иранских средств, компенсация ущерба от войны и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Источник утверждает, что выполнение этих требований необходимо для создания «минимального уровня доверия» между сторонами.

Как отмечает Fars, Тегеран через пакистанских посредников заявил, что морская блокада портов после объявления перемирия укрепила мнение иранской стороны о том, что США нельзя доверять. Собеседник агентства также указал, что предложение США из 14 пунктов было «полностью односторонним» и не отвечало интересам Ирана.

Перемирие между США и Ираном действует с начала апреля. Стороны обменялись предложениями по урегулированию конфликта, однако переговоры зашли в тупик. 10 мая президент США Дональд Трамп назвал мирный план Тегерана неприемлемым. По данным источников Axios, господин Трамп обсудит с советниками возобновление боевых действий. В Иране допустили, что в случае начала атак будут обогащать уран до 90%.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
