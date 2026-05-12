Тегеран поставил ультиматум Вашингтону перед вторым раундом диалога

Иран не будет участвовать во втором раунде переговоров с США, пока Вашингтон не выполнит «пять условий укрепления доверия». Об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой на информированный источник. Как уточняет агентство, эти требования были направлены Тегераном в ответ на американский план, состоящий из 14 пунктов.