Историк и политолог Александр Макушин в беседе с РИА «ФедералПресс» прокомментировал ситуацию вокруг датской авиабазы Каруп, которая, по его словам, столкнулась с серьёзными эксплуатационными проблемами из-за разросшегося мха на территории объекта.
По данным публикации, военные обращались с просьбой провести расчистку территории, однако эти планы были заблокированы местными экологическими активистами. В результате объект, относящийся к инфраструктуре НАТО, оказался ограничен в использовании.
Макушин назвал происходящее проявлением системного кризиса европейской бюрократии. По его мнению, чрезмерное следование экологической повестке и политическим установкам в странах Европейский союз приводит к решениям, которые наносят ущерб самим европейским государствам.
Эксперт также заявил, что европейские власти, по его оценке, руководствуются идеологическими подходами, тогда как российская политика, как он считает, строится на принципах реальной политики и реакции на текущую ситуацию.
Проводя историческую параллель, Макушин сравнил современную европейскую бюрократию с поздним СССР, заявив, что жёсткая приверженность догмам может приводить к управленческим ошибкам и снижению эффективности принятия решений.
В последние годы экологическая повестка в странах Европы неоднократно становилась предметом споров между властями, промышленными компаниями и военными структурами, которые указывали на сложности в реализации инфраструктурных и оборонных проектов из-за действующих природоохранных ограничений.
