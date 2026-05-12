Триллион на «Купол»: смета ПРО Трампа выросла в семь раз

Создание национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол», инициированной президентом США Дональдом Трампом, потребует расходов, в разы превышающих первоначальные прогнозы Пентагона. Согласно докладу Бюджетного управления конгресса США (CBO), итоговая стоимость разработки, развертывания и 20-летней эксплуатации комплекса достигнет 1,2 триллиона долларов.
Представленные данные радикально расходятся с заявлениями военного ведомства. Ранее, в марте, руководитель программы генерал Майкл Гетлейн оценивал стоимость проекта в 185 миллиардов долларов, а сам Дональд Трамп в мае прошлого года анонсировал создание системы за 175 миллиардов.
Архитектура «Золотого купола» предполагает интеграцию наземных, морских и космических эшелонов обороны. Несмотря на финансовые разногласия, Белый дом настаивает на вводе системы в эксплуатацию до конца второго президентского срока Трампа. По информации CNN, первое полномасштабное тестирование комплекса намечено на конец 2028 года, однако выявленный дефицит бюджета может поставить реализацию столь амбициозного и дорогостоящего проекта под угрозу.