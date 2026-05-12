В КГБ Белоруссии рассказали о деятельности литовского шпиона

По словам Тарасевича, задержанный собирал различного рода информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах, а также участвовал в проведении операций по поддержанию связи представителей иностранной спецслужбы со своими агентами. Спецслужба передавала задания, снабжала агентов средствами разведывательной деятельности и выплачивала материальное вознаграждение, уточнил он. «Комитет государственной безопасности настоятельно рекомендует отказаться от сотрудничества с иностранными спецслужбами и сообщать о противоправности своих деяний — это позволит избежать уголовной ответственности», — добавил Тарасевич.