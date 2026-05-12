В КГБ Белоруссии рассказали о деятельности литовского шпиона

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Противоправная деятельность агента литовских спецслужб, задержанного Комитетом государственной безопасности Белоруссии, хорошо задокументирована. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Александр Тарасевич.
«В ходе проведенной оперативной работы была достоверно установлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Литовской Республики Троцкиса Мирославаса 1990 года рождения», — сказал он в эфире телеканала ОНТ.
По словам Тарасевича, задержанный собирал различного рода информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах, а также участвовал в проведении операций по поддержанию связи представителей иностранной спецслужбы со своими агентами. Спецслужба передавала задания, снабжала агентов средствами разведывательной деятельности и выплачивала материальное вознаграждение, уточнил он. «Комитет государственной безопасности настоятельно рекомендует отказаться от сотрудничества с иностранными спецслужбами и сообщать о противоправности своих деяний — это позволит избежать уголовной ответственности», — добавил Тарасевич.
12 мая ОНТ сообщил, что сотрудники КГБ Белоруссии задержали литовского шпиона, который приехал под предлогом восстановления отцовского дома. Агент литовских спецслужб с позывным Ринго находился под наблюдением белорусской контрразведки с момента въезда в республику. Задержанный, по информации ОНТ, в прошлом был сотрудником литовских силовых ведомств.