Трамп отверг идею замены Пакистана другим посредником в диалоге с Ираном

Как передал 11 мая телеканал CBS News, Иран мог перебросить военные и гражданские самолеты в Пакистан и Афганистан, чтобы уберечь их от возможных ударов со стороны США. Как утверждала телекомпания, иранские военные самолеты были переброшены на базу ВВС Пакистана Нур-Хан к югу от Исламабада. Туда якобы был направлен в том числе RC-130 — самолет на базе военно-транспортного C-130, переоборудованный для выполнения разведывательных задач. Недовольство в связи с этим выразил ряд членов Конгресса США, в том числе представляющих правящую Республиканскую партию.