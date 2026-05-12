Трамп отверг идею замены Пакистана другим посредником в диалоге с Ираном

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отверг звучащие в США предположения о необходимости замены Пакистана на другого посредника в диалоге с Ираном.
«Нет. Они замечательные. Пакистанцы действуют замечательно. Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана действуют совершенно замечательно», — заявил президент США в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться с государственным визитом в Китай. Американский лидер имел в виду командующего Вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира и премьера Шахбаза Шарифа. Президент отвечал на вопрос о том, рассматривает ли он возможность выбрать вместо пакистанцев других посредников на переговорах с Ираном.
Как передал 11 мая телеканал CBS News, Иран мог перебросить военные и гражданские самолеты в Пакистан и Афганистан, чтобы уберечь их от возможных ударов со стороны США. Как утверждала телекомпания, иранские военные самолеты были переброшены на базу ВВС Пакистана Нур-Хан к югу от Исламабада. Туда якобы был направлен в том числе RC-130 — самолет на базе военно-транспортного C-130, переоборудованный для выполнения разведывательных задач. Недовольство в связи с этим выразил ряд членов Конгресса США, в том числе представляющих правящую Республиканскую партию.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.