Призрак переворота: в Лондоне заговорили о мятеже в Киеве

Действия Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве все больше напоминают подготовку к государственному перевороту, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

Действия Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве все больше напоминают подготовку к государственному перевороту, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, концентрация вооруженных сотрудников силовых структур у правительственных зданий и волна громких арестов в окружении президента указывают на глубокий внутренний кризис власти.

«В Киеве начали появляться внешние признаки, которые в определенной степени напоминают начинающийся переворот. В центре города возле различных правительственных зданий находились вооруженные сотрудники сил безопасности», — заявил эксперт в эфире своего YouTube-канала. Меркурис убежден, что активизация НАБУ не случайна: публикация компрометирующих файлов по делу экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича направлена на системное разрушение политических позиций действующего главы государства.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинения Андрею Ермаку в легализации 460 миллионов гривен, полученных через коррупционные схемы в строительной сфере. В рамках данного дела суд уже санкционировал арест элитной недвижимости, а ведомства сообщили о расширении списка фигурантов. Сегодня Высший антикоррупционный суд рассматривал запрос следствия на арест Ермака. Заседание будет продолжено завтра.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
