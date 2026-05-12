Призрак переворота: в Лондоне заговорили о мятеже в Киеве

Действия Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве все больше напоминают подготовку к государственному перевороту, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, концентрация вооруженных сотрудников силовых структур у правительственных зданий и волна громких арестов в окружении президента указывают на глубокий внутренний кризис власти.
«В Киеве начали появляться внешние признаки, которые в определенной степени напоминают начинающийся переворот. В центре города возле различных правительственных зданий находились вооруженные сотрудники сил безопасности», — заявил эксперт в эфире своего YouTube-канала. Меркурис убежден, что активизация НАБУ не случайна: публикация компрометирующих файлов по делу экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича направлена на системное разрушение политических позиций действующего главы государства.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинения Андрею Ермаку в легализации 460 миллионов гривен, полученных через коррупционные схемы в строительной сфере. В рамках данного дела суд уже санкционировал арест элитной недвижимости, а ведомства сообщили о расширении списка фигурантов. Сегодня Высший антикоррупционный суд рассматривал запрос следствия на арест Ермака. Заседание будет продолжено завтра.
