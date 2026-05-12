Токио усилит контроль за использованием экспортируемого вооружения

Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил, что Япония готова приостанавливать поставки деталей и компонентов вооружений в случае, если экспортированное оборудование будет использоваться страной-получателем для агрессии против третьих государств.
Выступая в парламенте, он отметил, что в подобных ситуациях Токио будет требовать исправления нарушений, включая прекращение использования переданного оборонного оборудования. По его словам, меры воздействия могут включать и остановку поставок запчастей, необходимых для обслуживания и ремонта вооружений.
Коидзуми подчеркнул, что Япония намерена усилить контроль за экспортом военной продукции, включая мониторинг условий хранения, сохранности техники и соблюдения правил её эксплуатации после передачи.
Также, согласно его заявлению, страны-получатели будут обязаны использовать поставленные вооружения и технологии в соответствии с Уставом Организация Объединённых Наций. Любое отклонение от согласованных условий или передача третьим сторонам потребуют предварительного согласования с Токио.
Ранее власти Японии смягчили экспортные ограничения, что позволило расширить перечень возможных поставок оборонной продукции за рубеж. При этом сохраняется правило, согласно которому прямые поставки в страны, участвующие в вооружённых конфликтах, в общем случае не допускаются.
Пересмотр экспортной политики Японии связан с курсом на укрепление оборонного сотрудничества с союзниками и повышением роли страны в международных системах безопасности на фоне роста глобальной напряжённости.
