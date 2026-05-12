Конгресс оценил стоимость «Золотого купола» в 1,2 трлн долларов

В мае 2025 года президент Дональд Трамп объявил о выборе архитектуры для системы ПРО «Золотой купол», оценив ее стоимость для страны примерно в 175 миллиардов долларов. По его словам, система будет объединять наземные, морские и космические компоненты, а ее ввод в эксплуатацию планируется завершить до окончания его второго президентского срока. Позднее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что первое крупномасштабное испытание «Золотого купола» намечено на конец 2028 года.