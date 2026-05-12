Конгресс оценил стоимость «Золотого купола» в 1,2 трлн долларов

Создание американской системы ПРО «Золотой купол» обойдется в 1,2 триллиона долларов, что многократно превышает оценку Пентагона в 185 миллиардов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, реализация американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» потребует затрат в размере 1,2 триллиона долларов. Эта сумма значительно превосходит ранее озвученную Пентагоном оценку в 185 миллиардов долларов.

«Cоздание национальной системы противоракетной обороны обойдется примерно в 1,2 триллиона долларов с учетом разработки, развертывания и эксплуатации в течение 20 лет», — сообщается в докладе.

Примечательно, что еще в марте текущего года генерал космических сил США Майкл Гетлейн, возглавляющий программу «Золотой купол», утверждал, что стоимость новой системы не превысит 185 миллиардов долларов.

В мае 2025 года президент Дональд Трамп объявил о выборе архитектуры для системы ПРО «Золотой купол», оценив ее стоимость для страны примерно в 175 миллиардов долларов. По его словам, система будет объединять наземные, морские и космические компоненты, а ее ввод в эксплуатацию планируется завершить до окончания его второго президентского срока. Позднее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что первое крупномасштабное испытание «Золотого купола» намечено на конец 2028 года.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше