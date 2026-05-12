Сафонов провёл необычную тренировку, посвящённую финалу Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» провёл необычную тренировку для вратарей, посвящённую подготовке к финалу Лиги чемпионов УЕФА.
В занятии также принимал участие россиянин Матвей Сафонов, сообщает RMC Sport. На тренировке отрабатывались стандартные положения.
Голкиперы по очереди ловили мячи на линии ворот, пока два других игрока пытались помешать им при помощи регбийных контактных щитов.
Ранее Фёдор Смолов заявил, что Сафонов очень классно играет в Лиге чемпионов.
