Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Брянской области

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на автомобиль в селе Соловьёвка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали FPV-дронами село Соловьёвка Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал Богомаз в Telegram.
Ранее стало известно, что машинист и его помощник пострадали при атаке БПЛА ВСУ на станции Унеча в Брянской области.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.