«Решили избавиться от забот»: суд приговорил сожителей из Хабаровского края к 20 годам за истязания и убийство дочери

Хабаровский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы родителей, истязавших и убивших свою двухлетнюю дочь. По данным следствия, в 2024 году сожители из Комсомольска-на-Амуре держали ребёнка в тесном коробе с крышкой, лишали её еды и воды, а на допросе утверждали, что дочь умерла от неизвестной болезни. Короб, в котором запирали девочку, следователи обнаружили на помойке: родители выбросили его, чтобы замести следы.
В Хабаровском крае суд вынес приговор 30-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре Илье А. и его 28-летней сожительнице Екатерине О. Их признали виновными в истязании, незаконном лишении свободы и убийстве с особой жестокостью собственной двухлетней дочери.
Как установили следствие и суд, летом 2024 года родители решили «избавиться от необходимости заботиться» о ребёнке. Они соорудили из короба и крышки маленькую по размерам конструкцию, в которую систематически помещали девочку и не доставали её длительное время — до двух суток. Ребёнок не мог двигаться, встать в полный рост и даже сидеть, отмечается в сообщении регионального Следственного комитета. Девочка находилась в антисанитарных условиях, еду и воду ей давали в минимальных количествах.
Издевательства длились несколько месяцев. В итоге ребёнок умер от крайнего истощения. К октябрю девочка весила всего 10 кг.
«Вину в совершении преступлений подсудимые признали, в суде пояснили, что дочь раздражала их своим перемещением по однокомнатной квартире, в которой они проживали», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Суд, выслушав все обстоятельства, приговорил Илью А. к 20 годам колонии строгого режима, а Екатерину О. — к 20 годам в колонии общего режима. Кроме того, им назначили по полтора года ограничения свободы после освобождения. Приговор ещё может быть обжалован.
«Пьёт и бьёт».
О трагедии стало известно в ноябре 2024 года. Как писали СМИ, когда девочка перестала подавать признаки жизни, родители не стали вызывать скорую, а позвонили родственнице и позвали её к себе. Та увидела тело малышки и уже сама вызвала полицию и медиков. В мусорном баке следователи обнаружили части того самого короба с крышкой, в котором сожители держали ребёнка: его выбросили, чтобы попытаться замести следы.
На первом допросе родители утверждали, что девочка умерла от неизвестной болезни, а они якобы пытались долгое время её вылечить, но безуспешно. Однако экспертиза показала, что ребёнок скончался от сильнейшего истощения. Пару задержали, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Позднее родители признались на допросе, что не планировали ребёнка и не хотели рождения дочери. По словам отца и матери, после рождения девочки они пытались вести «нормальную» жизнь, но через какое-то время решили избавиться от ребёнка. Чтобы не было следов телесных повреждений, малышку стали морить голодом и жаждой.
По информации регионального СК, семья не состояла на профилактическом учёте в наркодиспансере, полиции или органах опеки, отец девочки Илья был трудоустроен. В разное время он работал грузчиком, продавцом в магазине и разнорабочим на стройках. Екатерина подрабатывала нянечкой в детском саду и уборщицей в ночном клубе, но официально числилась домохозяйкой: «сидела дома с детьми», рассказывали RT знакомые семьи.
У Екатерины есть старшая дочь от предыдущих отношений, сейчас её забрала к себе бабушка. Как сообщила RT подруга Екатерины Арина, со старшей дочерью она вела себя как образцовая мама: «Они каждый день гуляли, а вот с младшей я её даже не видела».
Другая знакомая Екатерины была убеждена, что мать никогда так бы не поступила со своим ребёнком: «Этого точно не может быть! Катя любила дочек. Не била их, тянула как могла. Школа и детский сад — куда надо девочек водила. Мы с ней сколько ни созванивались, никогда не говорила про дочь плохого. Катя не гуляла, не пила. Она даже не красилась, настолько она скромная девочка».
При этом отношения с сожителем у женщины были сложными, признаётся её подруга Арина. «Про Илью она говорила, что он вечно выпивает и в состоянии опьянения её бьёт», — рассказывает собеседница RT.
За несколько месяцев до трагедии, по словам второй знакомой Екатерины, она даже расставалась с Ильёй, он съехал из квартиры, но, видимо, позже пара помирилась. Как выяснил RT, в 2017 году мужчина был судим за приобретение и хранение 2,5 г наркотиков. Он признал вину, суд приговорил его к штрафу в размере 20 тыс. рублей.