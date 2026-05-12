Трамп назвал журналистку глупой после вопроса о стоимости бального зала

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп назвал глупой журналистку, задавшую вопрос о том, почему строительство бального зала в Белом доме обойдется в два раза дороже, чем было заявлено изначально. Соответствующую публикацию разместил телеканал CBS News в Х.
«Я удвоил размер [бального зала], глупый ты человек», — сказал Трамп, отметив, что строители ведут работы в рамках бюджета, опережая установленные сроки.
В декабре 2025 года телеканал CBS News со ссылкой на Службу национальных парков страны (NPS) сообщал, что сооружение бального зала в восточной части Белого дома за $300 млн планируется завершить летом 2028 года. Новое сооружение сможет вместить до 650 человек. Как сообщалось ранее, строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.